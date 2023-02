José Loreto não está pronto para cair na pegação após término com Rafa Kalimann

Ator está solteiro desde o término com a apresentadora e ex-BBB, Rafa Kalimann

Xii gente, se a gente acreditava que o nosso Lui Lorenzo ia cair na pegação após o seu término com Rafa Kalimann, nos enganamos. O ator disse que ainda não está pronto para se entregar a outra pessoa e disse que tudo ainda é muito recente.

“Muito recente. Eu tô trabalhando muito, já tenho outros projetos para pensar, não tive um momento de sossego. Eu não tive nem tempo de qualidade de namoro com a Rafa, né? Ela me conheceu no final de ‘Pantanal’, depois no início de uma novela”, declarou à Quem.

Loreto ainda pretende curtir a folia sem ninguém. “Não vou me esquivar de beijar se encontrar alguém. Tô aberto para o mundo, né? Isso pode acontecer, mas não é o melhor momento para mim, não”, destacou.