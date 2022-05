Beijou ou não beijou? José Loreto desmente Gabi Martins sobre beijo

Cantora afirmou para Léo Dias que beijou o ator no carnaval e ele disse para o UOL que a informação é falsa

Ih gente, a casa vai cair para um dos dois. Ou Gabi Martins quer aproveitar a fama de José Loreto em Pantanal, ou o ator está com medo da mídia diante das suas escapadas com Gabi no Carnaval.

A loira contou para Léo Dias que teria beijado o ator no Carnaval, mas tempos depois José Loreto desmentiu toda a história para o Uol dizendo que a informação é falsa. Oi? Minha gente, vocês se decidam.

Vale lembrar que o ator foi visto na praia do Rio de Janeiro aos beijos com a artista Bruna Lennon. “Eu não estou namorando nem solteiro. Ainda não namoro, mas não posso dizer que não tenho uma relação”, contou à colunista Patrícia Kogut, do jornal “O Globo”.

Gabi curte a vida solteira desde seu término com o cantor Tierry ainda esse ano. O término veio a tempo para a loira curtir a folia de carnaval.