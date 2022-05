Pantanal: Meu Deus! Zé Leôncio não quer saber de Juma como nora

Fazendeiro expulsará filho de suas terras e Jove leva Juma para o Rio

Pantanal está me deixando louca! Meu Deus, e eu achando que seria fácil Juma, Alanis Guillen, e Jove, Jesuíta Barbosa, viverem um amor em paz, mas não. José Leôncio, Marcos Palmeira, não vai aprovar a aproximação do filho com a filha de Maria Marruá. Dá pra acreditar que ele vai chegar a expulsar o filho da fazenda? O babado vai ser forte!

De acordo com o folhetim de Bruno Luperi, os jovens vão se entregar ao amor que sentem um pelo outro mesmo após Juma estar desconfiada de Jove. Não demora muito para que o pai do herdeiro das terras descubra o romance dos dois e será muito preconceituoso, deixando claro sua vontade de que o jovem volte com Guta, Julia Davila.

Juma e Jove se aproximam e relação não é aceita por pai de herdeiro (Foto: Reprodução)

E não para por aí, porque Jove vai enfrentar seu pai pela primeira vez, perguntando se ele acha que Juma deve ser domada como um animal. Claro que o chucro vai ficar imensamente ofendido e a discussão vai tomar proporções maiores, chegando a expulsar o filho de sua fazenda.

O filho de Madeleine, Karine Teles, voltará para o Rio de Janeiro e levará Juma consigo para conhecer todos os pontos turísticos da cidade maravilhosa. Zé Leôncio ficará desesperado ao saber da companhia de viagem do seu filho, mas agora ele já não pode fazer nada.

O casal não tem um minuto de paz para viver o amor que a gente tanto esperou (risos). Desempata Zé!