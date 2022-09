José Dumont aposta todas as cartas em advogados do caso Daniella Perez

Ator contratou escritório de advocacia que cuidou do caso da filha de Glória Perez

Desde o início desta matéria quro deixar bem claro que pedofilia é crime e que aqui eu nçao passo pano para qualquer um que possa apresetar traços desse comportamento inaceitável. José Dumont está preso desde a semana passada acusado de armazenar material pornográfico infantil e ter relações com uma criança de 12 anos. Prestes a pagar pelo crime, o ator contratou o escritório de advocacia que cuidou do caso de Daniella Perez para defender seus interesses.

Vale ressaltar que o escritório de Arthur Lavigne é um dos mais caros e renomados do Brasil, conhecido do grande público por ser advogado da acusação no caso da filha de Glória Perez.

No caso de Dni, Arthur conseguiu provar que o casal envolvido no assassinato armou todo o caso para assassinar a atriz. O advogado ainda ajudou na busca de provas que sustentaram a versão oficial.

O advogado em questão não tomará conta diretamente do caso do ator, mas comandará o time de advogados que lideram o caso.