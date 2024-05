José de Abreu confirma: “Maria Zilda traiu o marido comigo anos depois de Bebê a Bordo”

Minha nossa senhora da bicicretinha sem freio, José de Abreu não teve papas na língua na hor de rebater a acusação de Mara Zilda, que disse em live que ele tinha bafo. O ator usou suas redes sociais para rebater o fato que ocorreu em uma conversa com Murilo Rosa. José chega a dizer que a atriz é uma fracassada e expôs um caso extraconjugal dela.

A pergunta de Murilo para ela foi: ‘Você já beijou alguém com bafo?’. ‘Já!. Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa. Ele suado e já tinha o cheiro do suor, mais o [cheiro] do cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável! O Zé [de Abreu] era um bicho”, afirmou a artista.

Nessa terça-feira (28), contudo, três meses após a live, José de Abreu respondeu Maria Zilda no X (antigo Twitter). “Liberou fake news. Maria Zilda diz que Zé de Abreu tem mau hálito! Preferia beijá-lo longe do marido. Afinal o marido era o diretor da novela”, escreveu ele na rede social.

“Maria Zilda mente que nem sente. Traiu o marido comigo ANOS depois de BEBÊ A BORDO, quando dizia que eu tinha mau hálito. E ela conseguia sentir algum cheiro? Com o nariz prejudicado? Cansei de ser acusado por uma fracassada que só conseguiu ser protagonista porque casou com o Talma [Roberto Talma, diretor da Globo que morreu em 2015]. Se separaram, a carreira acabou. Né, Zildede Zil?”, detonou.

Ele continuou as críticas à atriz: “Chega. Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém NENHUM RESPEITO entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo “MURILAR”, ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece.”

O ator ainda expôs um caso com Maria Zilda. “Maria Zilda e eu tivemos um amor lindo. Lindo demais para a mulher baixo astral que ela é. Alguém tem dúvida? Perguntem para maquiadores, cabeleireiros, camareiras, qualquer membro de equipe da Globo, quem era essa estrela, mulher do Talma. Que aliás a chifrava com todo mundo”, afirmou.

“Chega, foram anos de sacanagem em cima de meu hálito. Fui casado com 5 mulheres, fui comido por dezenas delas. Perguntem! Você vai achar uma perto de você. Maria Zilda mentiu. Nenhum contra regras ou produtor amarra verdadeiramente um ator numa árvore ou tronco. Finge que o faz. Enrola a corda nas mãos e punhos, e o ator pode se soltar quando lhe aprouver. Então a historinha que ela contou para o Murilo Rosa é ABSOLUTAMENTE MENTIROSA”, acrescentou.