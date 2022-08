Jornalistas da Globo fazem paralização por aumento de salário

É não está fácil para ninguém, nem para o povo da Globo. Segundo o Notícias da Tv, na tarde de hoje, 19, jornalistas do Grupo Globo, envolvendo Tv Globo e Globo News, fizerem uma manifestação na frente dos prédios da emissora reivindicando reajuste salarial. Os protestos aconteceram em três capitais do sudeste do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

A manifestação contou com o sindicato dos jornalistas que levaram trio elétrico para o local. Segundo informações do site, a proposta patronal é de 7% de reajuste e os profissionais não concordam com tal proposta.

Uma reunião entre os chefes da emissora acontecerá ainda esse mês para chegarem em um acordo. Mesmo com a manifestação os programas da grade como o ‘Jornal Nacional’, não foram afetados.