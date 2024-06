Jornalista também é fã! Leo Dias é flagrado cantando todas as músicas durante show de Luan Santana

Amooores, não é porque o gato é um baita fofoqueiro que ele não pode ter seu momento de fã, não é mesmo? Nesta sexta-feira (21) o talentosíssimo cantor Luan Santana se apresentou em Petrolina – Pernambuco, onde reuniu milhares de fãs, porém, um em especial chamou bastante a atenção.

Enquanto filmava um pouco do sucesso que seu noivo fez na cidade pernambucana, a influenciadora Jade Magalhães flagrou ninguém menos que o jornalista, fofoqueiro mor e meu grande amigo Leo Dias curtindo horrores na fila do gargarejo, enquanto cantava, com muita emoção, todas as músicas do sertanejo.