Jornalista sofre assalto à mão armada e faz alerta nas redes sociais

Ivan Moré disse que é a terceira vez que isso aconteceu com ele na cidade de São Paulo e ainda acredita que possa haver alguma coisa errada com ele

Não é de hoje que a gente sabe que alguns bairros de São Paulo são extremamente perigosos para se ter uma vida em paz. Ivan Moré sabe bem disso, afinal ele já foi assaltado três vezes e a última vez não faz muito tempo. Ele usou suas redes sociais para contar que todas as vezes aconteceu à mão armada e faz alerta.

“É a terceira vez que acontece isso em São Paulo, será que existe alguma coisa de errado comigo ou será que não existe alguma coisa de errado com a segurança da cidade como um todo?”, desabafou.

Todos os assaltos aconteceram em um período de um ano e meio. Segundo o jornalista, o último aconteceu na esquina de sua casa, no bairro do Brooklin. Ele e sua namorada foram abordados por dois motociclistas armados que levaram todos os pertences do casal.