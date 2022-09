Jornalista Fábia Oliveira questiona Pétala, ao vivo, se ela está namorando Bernardo Coutinho, herdeiro da Grande Rio

A influencer responde que não, mas diz estar com saudade do empresário.

O programa ‘A Fazenda 14’ nem começou e já está dando o que falar. Na noite de ontem, segunda-feira (12), aconteceu a pré-estreia da 14ª edição do reality, onde já presenciamos diversos momentos marcantes e que com toda certeza a participação da fazendeira Pétala foi um deles.

O programa contou com a participação da jornalista Fábia Oliveira, que fez o que todos nós gostaríamos de fazer. A jornalista perguntou para Pétala se ela e o herdeiro da Grande Rio, Bernardo Coutinho, estão namorando.

Em resposta a Fábia, a influenciadora disse que eles ainda não estão namorando e ressaltou estar com saudades do empresário: “A gente se conheceu faz pouco tempo e entrei aqui com a gente se falando. Eu gosto muito dele. É uma pessoa muito especial. Estou com muita saudade”.