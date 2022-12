Jornalista do SBT é agredido durante a festa ‘Garota VIP’

Fofoquito foi agredido com um copo de bebida no rosto e o caso foi comentado por Chris Flores

Chris Flores soltou o verbo e não deixou de chamar a atenção dos telespectadores para os caos que estão sendo as festas em que a equipe do ‘Fofocalizando’ vai entrevistar os famosos. O jornalista, Fofoquito, foi agredido no ‘Garota VIP’, sendo surpreendido com um copo de bebida alcoólica no seu rosto.

“Fofoquito estava no meio do público, as pessoas gostam dele e ele é super sério e comprometido. Surge um Zé Mané e não sabemos o nome, porque ele queria ser celebridade, vai ser por um dia querido, ele pegou um copo de bebida e jogou no rosto do Fofoquito”, disse Chris.

A apresentadora ainda conta que não sabe a identidade do agressor, mas diz que o repórter foi profissional e seguiu no trabalho sem registrar ocorrência. “Não tinha um motivo, não era com ele a brincadeira. Vocês entendem como está o nível de agressividade, de falta de caráter das pessoas. As pessoas se acham no direito de invadir o espaço do outro”, contou.