Jornalista do Pernambuco é atacado por árabes após confundirem bandeira

Fato aconteceu na área externa do estádio Cidade da Educação, onde aconteceu a partida entre Dinamarca e Tunísia.

Os árabes não estão de brincadeira quando o assunto é o ataque às comunidades LGBTQIA+, um jornalista do pernambuco sofreu a repressão por um grupo de árabes na na área externa do estádio Cidade da Educação, onde aconteceu a partida entre Dinamarca e Tunísia. Victor Pereira levava a bandeira do Pernambuco que foi confundida como uma bandeira da causa LGBTQIA+.

O arco-íris presente na bandeira teria sido o motivo dos ataques que ocorreram pela polícia e pelos torcedores. Para quem nçao sabe, o Código Penal do Catar proíbe a atividade homossexual para homens e mulheres e prevê, como pena máxima, até o apedrejamento.

“Estou nervoso, tremendo, de fato, porque a gente estava com a bandeira de Pernambuco. Estou aqui com alguns voluntários de Recife. Fui atacado por alguns integrantes aqui do Catar e policiais”, relata o jornalista em seu Twitter.

Fomos abordados por conta da bandeira de Pernambuco, que tem um arco-íris e acharam que era a bandeira LGBT. Tomaram o meu celular e só me devolveram quando deletei o vídeo que tinha. pic.twitter.com/7X2oal8bq1 — Victor Pereira (@ovictorpereira) November 22, 2022

Chegaram a pegar a bandeira de Pernambuco, jogaram no chão e pisaram. Quando algumas pessoas intervieram e amenizaram a situação.



O vídeo em que eu registro o que fizeram com a bandeira fui OBRIGADO a deletar! pic.twitter.com/WUti5vyL9D — Victor Pereira (@ovictorpereira) November 22, 2022