Jornalista do Globo News come mosquito ao vivo

Octavio Guedes passou por uma situação inusitada ao entrar ao vivo no ‘Globo News Mais’

Viiish, nenhum dos jornalistas estão a salvo dos perrengues ao vivo e Octavio Guedes passou por um dos bons que arrancou risadas de quem assistia o ‘Globo News Mais’. O jornalista acabou comendo um mosquito enquanto comentava sobre Fernando Haddad como futuro ministro da fazenda.

o @octavio_guedes comendo mosquito ao vivo no ccbb KKKKKKKKKKKKKKKK EU TÔ PASSANDO MAL, COITADO pic.twitter.com/xtmHw8hhq9 — ana luisa (@itscxpim) December 15, 2022

Guedes mal começou a falar quando foi surpreendido pelo mosquito e começou a tossir informando o que havia acontecido, engolindo o inseto.

“Comi um mosquito”, diz Guedes que recebe as risadas do jornalista do outro lado. “O Octavio foi vitima. Os mosquitos de Brasília estão tentando atacar a nossa equipe desde que começou a transmissão lá. Quem está mais atento lá consegue escapar dos mosquitos, mas hoje o mosquito conseguiu pegar o Octavio desprevenido”, disse Tiago Eltz.