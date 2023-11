Jornalista da Jovem Pan, Paula Schmitt, afirma que Flávio Dino foi indicado ao STF por conta obesidade

A fala absurda da jornalista fez com que a direção do canal interviesse no restante da programação diária da emissora.

Gente, antes de qualquer coisa a lendária Jovem Pan deveria impor uma certa postura de seus contratados, afinal, onde já se viu uma jornalista entrar com um Ray-ban, durante um ao vivo, que jornalismo é esse? Além de ter feito isso, nesta quarta-feira (29), a jornalista Paula Schmitt fez um comentário completamente caótico a respeito da indicação de Flávio Dino para o cargo de Ministro da Justiça do Supremo Tribunal Federal. Segundo ela, o político só foi indicado ao cargo para preencher uma suposta “cota de obesidade”. “Eu não tenho grandes esperanças sobre ele no STF, não. Eu até admiro o fato dele ter sido colocado por uma cota, não foi isso? A obesidade… não sei se obesidade. Eu ouvi dizer que tem que ter a representatividade. Teve uma jornalista da CNN que falou sobre isso, acho que ela entrou por uma cota também, então eu sei que ela queria que ele fosse coleguinha de cota. Aí falaram que ele era pardo… as ideias assim que saem da cabeça de alguns jornalistas é uma coisa fascinante”, disse uma das analistas do Linha de Frente. O comentário da jornalista foi tão infeliz e preocupou tanto a equipe do jornalístico, que a direção do canal se apressou para intervir no assunto, determinando que todos os outros programas da sua grade exbissem um pedido de perdão ao político. https://cdn.jornaldebrasilia.com.br/wp-content/uploads/2023/11/30135039/WhatsApp-Video-2023-11-30-at-13.17.50.mp4 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE