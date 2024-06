Jornalista da GloboNews chora ao falar de PL que equipara aborto a homicídio

Mônica Waldvogel caiu no choro ao comentar sobre o projeto de lei que equipara o aborto ao crime de homicídio simples. O momento emocionante, protagonizado pela jornalista, aconteceu durante o GloboNews ‘Em Ponto’, nesta quinta (13).

“Mas eu fico muito tocada com todo esse sofrimento, pois é muito grande. É algo muito grande para essas famílias, para essas pessoas. Elas não compreendem o que está acontecendo, não compreendem a gravidez e ninguém as informou como isso funciona”, desabafou a jornalista.

“Então, imagina uma menina, de família pobre, que sofreu abuso por tanto tempo, chegar no hospital com um bebê na barriga, sem saber o que está ocorrendo e ainda ser criminalizada, condenada, e ser julgada, sem que nada da trajetória de dor e sofrimento seja considerada. Esse tema me tocou muito. Alguém tem que olhar para essa parte da sociedade, que é justamente a que está menos defendida por todo mundo, até pela família”, completou a âncora.