Jornalista da Globo é vítima de racismo em shopping, no Pernambuco 

Pedro Lins foi confundido com um entregador de aplicativo, por uma vendedora de uma loja.

Gente, se situações horrendas como essa acontecem até pessoas que estão diariamente sendo assistidas por milhares de pessoas, imagina o que acontece com pessoas anônimas. Af!

Na última quarta-feira (04), o jornalista e âncora da primeira edição do NETV, telejornal exibido pela filial da TV Globo, no estado de Pernambuco, Pedro Lins, denunciou, através das suas redes sociais, um caso de racismos que o mesmo sofreu ao entrar em uma loja dentro do Shopping Recife, na capital do estado.

O jornalista conta que ao entrar na loja para comprar um presente, foi confundido pela vendedora com um entregador de aplicativo.

“A vendedora olhou para mim e falou assim: ‘Você é entregador do Rappi [aplicativo de entrega]?’. Eu falei: ‘Não, eu vim aqui comprar. Mas, se o pagamento for bom, quem sabe eu não faço esse extra?!’, é isso”, relatou Pedro, nos stories do seu instagram.

Em seu twitter, o apresentador também falou sobre o caso e questionou, retoricamente, os seus seguidores, o que vinha a ser a atitude tomada pela vendedora.

Fui numa loja do Shopping comprar um presente para uma amiga. A vendedora me abordou perguntando se eu era entregador do rappi.

Vocês sabem o nome disso, né? — Pedro Lins Filho (@LinsPedro) January 5, 2023

Segundo a colunista Paola Zanon, com a repercussão do caso, a direção do shopping tomou conhecimento do ocorrido e em nota afirmou que o estabelecimento repudia a atitude tomada pela vendedora.

“O centro de compras lamenta o fato e reforça que este tipo de conduta não condiz com os valores do equipamento, reafirmando o seu compromisso em receber todos os seus clientes com respeito e igualdade”, notificou o shopping.