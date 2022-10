Jornalista da CNN é espancada por bolsonarista

A jornalista acredita que o episódio de agressão foi por motivos políticos, já que nenhum de seus objetos foram levados e a mesma estava usando adesivos do candidato à presidência Lula.

Lamentável onde o fanatismo político pode chegar. Na última quinta-feira (27), a jornalista da CNN, Magalea Mazziotti, de 43 anos, foi agredida com golpes na cabeça, no rosto e nas pernas, enquanto caminhava ao encontro de alguns amigos, na cidade de Curitiba – PR.

Após o episódio, a jornalista gravou um vídeo, ainda ensanguentada, onde relata: “Tive o rosto cortado, a princípio não levaram nada. eu acho que foi porque eu estou com adesivos do Lula, expondo quem eu vou votar no domingo.”

Em boletim, que foi registrado pela jornalista, ela relata que o seu agressor foi um homem, com cerca de 25 anos. As câmeras de seguranças da região onde ocorreu a agressão já estão sendo analisadas pela Polícia Civil.