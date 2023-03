Jornalista Carla Vilhena alfineta o ex presidente Bolsonaro em rede social.

Nesta manhã do dia 28/3, a jornalista tweetou uma belíssima indireta ao ex presidente Jair Bolsonaro sobre o episódio do Rolex.

O Twitter hoje já começando agitadissimo com essa alfinetada da jornalista Carla Vilhena nesta manhã. “ Bom dia pra quem acordou e logo lembrou que não tem um amigo que te dê de presente um Rolex Oyster de diamantes. “ Para quem não entendeu ainda, vou relembrar vocês rapidamente dessa tour. Bolsonaro recebeu do governo da Arábia Saudita conjunto de presentes que soma cerca de R$ 500 mil. Relógio Rolex é o artigo mais valioso, no valor de R$340mil, esse modelo é composto de ouro branco 18 quilates e cravejado de diamantes foi levado pelo ex-presidente após o fim do mandato, em dezembro de 2022.