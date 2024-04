Jornalista Bacci garante que o casamento do Davi do BBB24 a da Mani Reggo terminou

Gente, estou anestesiada desde ontem, quando meu querido amigo e jornalista Luiz Bacci, dono do Cidade Alerta, trouxe essa nota. Não acreditoooo!

Através das suas redes sociais Bacci publicou um vídeo revelando que o relacionamento do campeão do BBB24, Davi Brito, e de sua, até então, esposa, Mani Reggo havia chegado ao fim.

“Davi e Mani Reggo não estão mais juntos, uma notícia triste para quem torcia pelo casal. Tive informações por meio de fontes de extrema confiança de que a conversa entre Davi e Mani aconteceu no hotel, no Rio de Janeiro”, iniciou o jornalista, que continuou: “A informação é de que foi uma conversa muito tensa, onde a Mani tentou dar a visão dela sobre toda a situação, relacionamento do casal, o comportamento de Davi dentro da casa, fora da casa… foi uma conversa tensa”.

Por fim, Bacci afirma que Davi já havia até contratado advogados para cuidar do assunto, inclusive estando disposto a dar parte do prêmio milionário que ele ganhou no reality para Mani.

“Davi já teria contrato advogados que cuidariam dessa separação. Inclusive, estaria disposto a dividir o prêmio do Big Brother Brasil com a Mani”, finalizou.