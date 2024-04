Jornalista Afonso Mônaco morre aos 78 anos, em São Paulo

Minha gente, é com o coração partido que venho contar para vocês que, infelizmente, na noite de ontem (12), o único nome remanescente da formação original do Domingo Espetacular, o jornalista Afonso Mônaco, de 78 anos, teve a sua morte confirmada por sua família.

O jornalista, que será velado neste sábado (13), em São Paulo, recebeu lindas homenagens de seus colegas de trabalho Eduardo Ribeiro, Celso Teixeira e Cláudia Aied, respectivamente.

“Um veterano da TV brasileira nos deixou. Afonso Mônaco, 50 anos de Jornalismo. Estava lutando contra um câncer, que se espalhou. Eu estive com ele no hospital, recentemente. Afonso foi químico, estudou engenharia, ciências sociais. Ele teve uma linda história”, afirmou o ex-âncora do Domingo Espetacular e atual titular do Fala Brasil.

“Descanse em paz, meu amigo. Afonso Mônaco, um dos mais importantes jornalistas do Brasil, que ajudou a construir o Domingo Espetacular. Ele parte quando o programa completa 20 anos. Além da família tinha outra paixão, o Palmeiras. Obrigado pela amizade, ensinamentos e convivência em 35 anos. Não esqueço do dia que eu, repórter iniciante, encontrei a fera na rua pela primeira vez. Que Deus conforte todos os familiares e os amigos”, disse o diretor de desenvolvimento de núcleo da Record.

“Sincerão! Assim que eu defino Afonso Mônaco, esse amigo e grande jornalista com quem tive o orgulho de trabalhar no Domingo Espetacular. Ele se foi. Vamos sentir sua falta, Afonso! Obrigada pela amizade, pela confiança e pela parceria”, arrematou a editora-chefe do Balanço Geral de São Paulo.