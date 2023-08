Jornal norte-americano chama Xuxa de Barbie e diz que ela foi a maior estrela da TV

O The New York Times não poupou elogios para a rainha dos baixinhos e chegou a nomeá-la como Barbie na entrevista

Sucesso no Brasil e fora dele mais ainda. Xuxa saiu do The New York Times, um dos jornais mais famosos do mundo. Na publicação da matéria, ela ainda foi chamada de Barbie e é consagrada como uma das maiores estrelas da televisão.

“Nos anos 1980 e 1990, Maria da Graça Xuxa Meneghel, conhecida universalmente como Xuxa, foi a maior estrela da televisão brasileira”, disse o jornal. “Eu era uma boneca, uma babá, uma amiga para essas crianças. Uma Barbie daquela época”, afirmou Xuxa, que comentou sobre os padrões de beleza impostos na época.

Ela ainda completa: “Nos anos 80, você não pegava uma novela em que a empregada não fosse negra. A culpa não é do ‘Xou da Xuxa’. É a culpa de tudo que era passado para a gente como normal”, refletiu. “Eu não via como errado. Hoje a gente sabe que é errado, né?”, questionou a artista.