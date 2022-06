Jorge, da dupla Jorge e Mateus, será pai do terceiro filho

Cantor é casado com Rachel Boscatti e já tem dois filhos, Davi e Sara

Escorreu uma lágrima aqui e eu choro junto com todas as conquistas do meu amado sertanejo Jorge, da dupla Jorge e Mateus. Ontem (20) fiquei sabendo que o cantor vai ser papai pela terceira vez e não me aguentei. Ele e a esposa Rachel Boscatti já têm dois filhos e agora mais um para completar o trio.

https://twitter.com/kikikidafama/status/1538981459427479553?s=20&t=bT5mwYxIaN3qqPab8buuFQ

“Oi, papai. Estou te mandando essa cartinha para dizer que agora somos cinco: você, a mamãe, o Davi, a Sara e eu. Que a Sara não é mais a caçulinha. Sou bem pequenininho (a), tenho 5 semanas, mas já já estou aí com vocês para completar nossa família e sermos muito felizes”, diz a cartinha preparada pela mãe do bebê como surpresa para o sertanejo.

Os fãs não se aguentaram e comemoraram a notícia com muita alegria, quem aguenta tanta fofura? Espero que um dos filhos siga o caminho do sertanejo para fazer a nossa alegria.