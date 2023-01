Jorge, da dupla Jorge e Mateus, encanta a web em cliques com a filha recém-nascida

O cantor levou a web à loucura com as fotos acompanhado da sua filha caçula, Luisa, com Rachel Boscatti

Eu disse para vocês que esse ano seria promissor para os casais de plantão, né? Pois bem, Jorge nos deixou malucas com as fotos ao lado da pequena Luisa, sua filha caçula com Rachel Boscatti. A filha do casal nasceu às 11h03, pesando 3,215 kg, na segunda-feira (23). “Bem-vinda, Luisa!”, escreveu ele na legenda do post em que aparece no hospital segurando Luisa. A fofoqueira babona aqui já ficou daquele jeito, toda e toda. Aloca! Felicidades ao casal e toda saúde do mundo a pequena.