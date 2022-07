Jonas Esticado diz que declaração de ex-mulher é para conseguir dinheiro e mídia

Cantor disse que irá se pronunciar com provas diante da acusação de Herica Oliveira

Os pais de Mikael, que estiveram casados entre 2018 e 2019, mas tinham uma relação desde que Herica tinha 16 anos trocaram farpas nos stories após a ex-mulher de Jonas Esticado dizer que sofreu uma relação abusiva por parte do cantor. O cantor disse que vai provar que tudo não passa de uma estratégia para ganhar mídia, dinheiro e atenção.

“Tentando absorver todos os absurdos e mentiras que eu escutei, mas não se preocupem que amanhã venho com provas e pela primeira vez a minha versão. Por três anos venho levando calado por acreditar que fosse resultado de uma mágoa de um passado onde eu tive meus erros, mas isso ultrapassa todos os limites. Surpreso em ver até onde vai a capacidade do ser humano para conseguir mídia, atenção e dinheiro (dinheiro inclusive, que já se tem)”, escreveu Jonas nos stories do Instagram.

Espero ansiosa por essas provas de Jonas, mas não acho que devemos invalidar o discurso de Herica Oliveira, que se coloca como vítima nesta situação. Existem casos e casos, e versões da história e eu quero ouvir todas elas, como uma boa fofoqueira faz!