Jojo Todynho usa corrente de R$630 mil: “Vida cara”

A cantora deixou os fãs de queixo caído ao aparecer com um colar de 2 quilates em ouro

Depois de uma separação conturbada e cheia de disse me disse, Jojo parece estar ótima curtindo o melhor da vida com muito luxo. A musa apareceu com uma corrente de ouro de 2 quilates, avaliada em R$630 mil.

E não para por aí porque o acessório também trazia a frase ‘Vida cara’ em uma placa pra lá de extravagante.

“Docinho de limão. Dona da p* toda”, brincou ela na legenda da publicação.