Jojo Todynho causa na semana de moda em Paris ao lado de Jean Paul, Neymar e Kim Kardashian

Cantora surtou ao estar no mesmo desfile que personalidades famosíssimas

Gente como a gente, depois de conseguir seu programa na Globo, como sempre investiu, ao lado de Ana Maria Braga, Jojo foi curtir a semana de moda em Paris (PFW) como convidada especial da primeira fila. A musa acompanhou os desfiles dos estilistas Jean Paul Gaultier e Oliver Rousteing. Em vídeo a cantora não deixou de mostrar sua alegria por estar no mesmo lugar que Kim Kardashian, Neymar e Alessandra Ambrósio.

jojo todynho na semana de moda de paris sempre entrega mais do que qualquer blogueira com look grifado que paga fotógrafo pra ser fotografada na porta de desfile pic.twitter.com/UBvOW5j6Fv — kaique brasileiro (@kkkkkkaique) July 7, 2022

“Eu vou zerando a vida né, ao lado de Jean Paul e na frente de Neymar Junior, que isso Brasil, tô com medo de tomar esse champanhe e perder os dentes”, disse Jojo nos stories.

A musa não deixou de mostrar que Kim também estava presente no evento, a poucos passos de distância de Jojo. “A Kim Kardashian está aqui, estou passando mal, oh my god”, contou a cantora.

Logo depois do desfile, Jojo postou um carrossel de fotos no Instagram, onde dividia espaço com diversas personalidades. Maluma, Neymar, Alessandra Ambrósio e Oliver Rousteing foram clicados ao lado da musa. “Bangu virou” além de ser um bordão e se torna também um “grito de liberdade e possibilidade”, escreveu a morena na legenda do post.