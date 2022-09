Jojo Todynho responde comentário gordofóbico de Vini Buttel: “Eu não só passei no teste, como fui ‘CAMPEÃ'”

O comentário foi feito pelo modelo durante uma conversa com outros participantes da 14ª edição de ‘A Fazenda’.

Durante uma conversa com Iran, André, Bruno e Bárbara, o modelo Vini Buttel, estava comentando sobre os testes de saúde que são feitos para que os participantes possam realmente entrar no reality. Dentre esses testes, os participantes fizeram o teste ergométrico, popularmente conhecido como teste da esteira, e foi ao falarem sobre esse teste que Vini comentou: “Fui fazer aquele teste cardíaco e meio debochado, disse: ‘A Jojo conseguiu fazer esse teste?”.

Mas, ao contrário dos outros peões presentes na conversa, Jojo não ignorou o comentário gordofóbico do rapaz e rebateu em seu Twitter, além de prometer puxar mutirão para tirar o modelo da competição assim que ele estiver na “roça”. “Vini eu não só passei no teste, como fui ” CAMPEÔ mas pode ficar tranquilo que vou ajudar você tirar suas dúvidas aqui fora, quando ele estiver na roça me avisem pra mim puxar mutirão pra tirar esse ser #gordofobico”.