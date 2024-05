Jojo Todynho rebate críticas após internautas descobrirem que ela fuma: “Problema meu”

Jojo Todynho não deixa passar nada, e dessa vez não foi diferente. A audiência da cantora descobriu que ela fuma e não deixou de julgá-la e criticá-la diante de sua postura com os cigarros. Jojo usou suas redes sociais para rebater os comentários dos haters, dizendo que se ela fuma, o problema é dela.

“Quero deixar um recado aqui para o povo que estava no direct querendo me pregar moralidade. Gente, deixa eu fumar meu cigarro. Isso é um problema meu, entendeu? Você faz da sua vida o que você quer e deixa eu fazer da minha vida que eu quero, tá bom?”, disparou a funkeira.

Apesar de não ser vista fumando, a ex-fazendeira afirmou que nunca escondeu o hábito: “‘Ah, porque você tocou meu nome de Deus e está fumando cigarro.’ Amor, o que importa é a sinceridade do meu coração e o meu preço eu vou pagar com Deus, não é com você, então você cuida da sua vida e eu cuido da minha e assim seremos felizes. Nunca escondi”, declarou.