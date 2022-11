Jojo Todynho rebate comentários após cirurgia bariátrica ser associada ao seu divórcio

Cantora revelou que sempre mandaram ela fazer a cirurgia, mas ela pensava que tinha que ser no momento certo e na hora certa

Depois de muito tempo, Jojo decidiu colocar a boca no trombone diante da sua cirurgia bariátrica. Enquanto muitos diziam que ela estava pensando em fazer o procedimento cirúrgico por causa do seu divpórcio com Lucas Souza ela rebate dizendo que estava esperando o momento certo e que o formato do seu corpo não muda em nada quem ela é por dentro.

“Não tem nada a ver com se separar, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês fazem isso para testar minha paciência ou porque são leigos mesmo”, disse ela ao Jornal Extra.

Jojo ainda diz que se sentiu pressionada para fazer a cirurgia. As pessoas insistiam: ‘Jojo, faz uma bariátrica’. Eu dizia: ‘Se você está incomodada, faça você’. Sempre tive consciência de que precisava ser na hora certa e no jeito certo”, afirmou ela, e completou: “A minha gordura não agride nem ofende ninguém. O formato do meu corpo não muda a neta que eu sou, a filha que eu sou, a amiga que eu sou. É um corpo, que vai morrer e ficar por aí pros bichos comerem. Malho, tenho o meu personal trainer, mas vou no meu ritmo”, contou.