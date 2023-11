Jojo Todynho presta solidariedade a Jaquelline: “ A única que merece ganhar”

Amores, após fazer um longo desabafo revelando o real motivo de sua separação com o ex-militar Lucas Souza e o vício que o ex-marido possuía em drogas, a cantora Jojo Todynho resolveu dar a sua opinião a respeito de quem deve ganhar o reality A Fazenda, programa no qual o ex está participando.

Dando sua opinião, Jojo presta solidariedade à modelo Jaquelline Grohalski, a atual namorada de Lucas, que também está participando do reality e afirma que a mesma merece ganhar o programa, afinal ela está sendo usada pelo seu ex-marido.

“A única pessoa que merece ganhar esse reality, no meu ponto de vista, é a Jaquelline, que assim como eu já fui, está sendo usada e vocês estão caindo nesse teatro [do Lucas]”, afirmou Jojo.

Por fim, a funkeira afirma que a atriz Nadja Pessoa também está fazendo VT usando o seu nome, e desmente ser amiga da confinada.

“Foda-se a Nadja também, querendo fazer vt, dizendo que é minha amiga. Não sou amiga de Nadja”, desmentiu a cantora.