Jojo Todynho pede para não ser comparada a Deolane Bezerra

Cantora e ganhadora da Fazenda diz que não compactua das atitudes da advogada que está tacando o terror dentro do reality

Habla mesmo Jojo, sem papas na língua. Nossa musa disse que não quer ser comparada a Deolane Bezerra dentro da Fazenda, chegando a dizer que não compactua com as atitudes da advogada. Nas redes sociais ela ainda disse que gosta de Deolane e diz que isso não quer dizer que ela tenha concordado com as coisas que fez dentro do reality quando participou.

🚨Jojo Todynho pediu para não compararem ela com a Deolane:



“Eu gosto da Deolane, mas isso não quer dizer que eu concorde com as coisas que ela faz dentro do reality.” #AFazenda

“Eu gosto da Deolane, mas isso não quer dizer que eu concordo com as coisas que ela faz dentro do reality. Isso não quer dizer que ela também possa ter concordado com as coisas que eu fiz dentro do reality. Correto, cada um constrói sua história. Eu fiz minha história, ela está fazendo a história dela, por favor, parem de me comparar, parem de comparar ela, parem de comparar fulano e ciclano, cada um tem a sua trajetória”, disse.

Para quem não sabe, quando Jojo participou do reality da Record ela foi super comentada como uma jogadora forte e que não levava desaforo para casa, quase uma Deolane.