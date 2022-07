Jojo Todynho pede wi-fi de Neymar: “Não posso perder um like”

Cantora pediu ajuda de jogador no desfile de Jean Paul Gaultier em Paris

Que Jojo aprontou todas em Paris, isso a gente sabe. Depois de dividir espaço com Neymar, Kim Kardashian e Maluma, a cantora contou para o ‘Fantástico’ que chegou a pedir a senha do wi-fi de Neymar no desfile da grife em parceria com Olivier Rousteing.

“Ele me emprestou o wi-fi dele, porque minha internet acabou lá e eu desesperada falei: ‘Neymar, roteia sua internet pra mim’. A gente ria”, contou Jojo.

https://twitter.com/tracklist/status/1546480430089641984?s=20&t=eRyxzRz_bxm9dHv-5j3WP

A morena não teve vergonha de pedir a conexão para o brasileiro. “Não posso perder um like, amigo é para essas coisas”, disse para o futebolista.