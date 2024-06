Jojo Todynho nega ter debochado da doença de Cariucha: “Jamais teria essa atitude!”

Amores, que a cantora Jojo Todynho e a apresentadora Cariucha não se bicam não é novidade para ninguém, porém, acredito que ninguém, seria desumano a esse ponto.

Após tudo o que vem acontecendo com a apresentadora do Fofocalizando, em relação a sua saúde, viralizou boatos de que durante uma conversa em um grupo de amigos, a cantora Jojo Todynho, teria debochado da doença da rival.

“Viu a história da Cariúcha?”, questionou um participante da ligação.

“Vi, mioma cheio de veneno dela mesmo, se procurar mais um pouco, acha mais”, supostamente respondeu Jojo.

Contudo, após a repercussão desta história , em entrevista à revista Quem, Jojo desmentiu os boatos: “Jamais teria essa atitude com qualquer pessoa! Saúde e doença são coisas que não cabem em roda de fofoca. Isso é algo que não combina com meu caráter e quem me conhece sabe disso. Jamais teria uma fala dessas, jamais!”.