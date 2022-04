Paz selada? Jojo Todynho e Mc Gui se entendem depois de treta em A Fazenda

Cantora gravou stories na festa de Ludmilla mostrando que tudo está resolvido entre os dois

“Pedi desculpa para o Guilherme, ele me pediu desculpa, assunto zerado e encerrado”, disse Jojo Todynho em vídeo no Instagram. Quem te viu, quem te vê, hein? A cantora fez as pazes com seu arqui-inimigo, Mc Gui, sobre uma treta que caminha desde o reality ‘A Fazenda’.

A campeã de #AFazenda12, Jojo Todynho pediu desculpas para o Mc Gui que participou de #AFazenda13, em seus stories. Ambos tiveram varias brigas por conta do passado de Gui, mas agora estão resolvidos! pic.twitter.com/llwyibl66L — Central Reality • #BBB22 (@centralrealit10) April 26, 2022

“O pessoalmente, o cara a cara é sempre muito importante, pedi desculpa para o Guilherme, ele me pediu desculpa, tá tudo certo. Então acabou a história, acabou hater”, disse a morena.

Para quem não se lembra a treta dos dois surgiu em ‘A Fazenda’ e de lá para cá os dois já trocaram diversas farpas em stories. O pai do Mc chegou a se envolver na briga e levou o esporro da morena.

A Jojo Todynho comendo o uc do pai do Mc gui KKKKKKKKKK LENDÁRIA #afazenda pic.twitter.com/cNFWIazEvk — JÃO ✨|🏁 #BBB22 (@jaoComenta_) December 2, 2021

Mc Gui deixou a Jojo Todynho pistola, socorro 🗣🆘️ #AFazenda pic.twitter.com/QsnBAPkrJJ — Central Reality • #BBB22 (@centralreality) December 15, 2021

Acho que Lud pode fazer mais festas para render mais fofocas para nós, porque eu jamais esperava que Jojo fosse se desculpar com Mc Gui com tanto carisma. Vida que segue e sucesso, né!