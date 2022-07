Cantora colocou a boca no trombone e ainda rebateu os comentários sobre seu corpo

Habla mesmo, Jojo! A cantora apareceu nos stories para rebater os comentários que recebeu depois de criticar a postura de Caio Castro em relação a conta de um date. Jojo foi acusada por uma seguidora de pagar contas do marido e rebateu tudo daquele jeitinho que a gente ama. Muito kikiki.

“Uma fulana aí postou nos stories: ‘Falou a que banca o marido’. Falei olha, calúnia consiste em processo. As pessoa tem um seguidores e acha que não vai chegar e chega, eu sou mulher que manda mensagem”, iniciou.

A cantora ainda joga as faculdade do marido para jogo: “Vou refrescar a mente das pessoa, o meu marido cursa duas faculdades, se o povo brasileiro, tem que sobreviver com um salário mínimo fazendo das tripas coração para pagar contas, uma pessoa que ganha muito mais do que um salário mínimo e cursa economia não souber administrar o seu dinheiro tá ferrado, né?”

“Conheci meu marido em Cancun, se ela fosse duro nem estaria em Cancun. Sou uma mulher [email protected], bem resolvida e milionária, que sempre trabalhei, fui atrás do meu. Eu não preciso bancar homem não. Dinheiro para deitar na maca e sair Barbie eu tenho, Vocês são uma vergonha, vocês que estão acostumadas a ser tratadas mal. Sou gorda mesmo e gostosa, do jeito que ele gosta, uma mulher completa”, completou Jojo.