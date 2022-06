Jojo investiria em Levi, boiadeiro de Pantanal, se não fosse casada

Cantora chegou a dizer que viraria Muda e ia embora junto com o peão em um cavalo

Há quem diga que os peões do Pantanal não são tão agraciados por beleza como são mostrados na novela, mas o que sabemos é que eles têm sim um sex appeal e Jojo Todynho pode confirmar para gente. Ontem a musa se apresentou no ‘Dança dos Famosos’ e não deixou de comentar a participação de Levi, Leandro Lima, na bancada de jurados.

“É o Levi da novela? Levi, olha eu não concordo com nada que você está fazendo, mas se eu não fosse casada eu ia ser a Muda da novela e ia embora em um cavalo junto com Levi”, disparou Jojo no meio de muitas risadas.

Ainda essa semana vazou um vídeo da morena com Leandro Lima em que Jojo dizia que era casada e convidada o marido para sair a galope. Berrooo!