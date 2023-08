Jojo Todynho fala sobre o resultado de sua cirurgia bariátrica: “Não muda”

A cantora de funk revela que não fará um ‘antes e depois’ da cirurgia, pois a sua alma e a sua mente continuam as mesmas.

Amores, vocês devem imaginar que desde que revelou que fez a cirurgia bariátrica a influenciadora Jojo Todynho tem recebido diversas mensagens dos internautas a criticando e pedindo para ver o resultado da cirurgia, porém, isso não tem agradado nada a famosa, que, através de seus stories, resolveu colocar um ponto final em todas as cobranças e críticas que vem recebendo.

“O meu médico me falou que a bariátrica é para eu me sentir bem. Se eu sentir qualquer incômodo, não é normal. Ele disse que era para eu ter uma vida normal. Daqui a 40 dias eu volto a treinar, volto para a minha vida normal e está tudo certo. Não venham me encher o saco”, iniciou Jojo.

Logo em seguida, revelando que seu médico já havia lhe liberado para fazer suas atividades cotidianas, como ir na praia e na faculdade, a cantora explica que não está ali para ditar regras, pois cada um vive um processo diferente.

“Cada um vive o seu processo, cada um vive a sua jornada. E está tudo certo. Eu estou aqui para dar força para as pessoas que buscam qualidade de vida. Para as pessoas que buscam uma vida saudável. Eu não estou aqui para ditar moral para ninguém”, ressaltou a famosa.

Por fim, Jojo já afirma para os seus seguidores que não pretende fazer o famoso “antes e depois”, após os resultados da cirurgia aparecerem, afinal, a única coisa que está mudando nela é o seu corpo, a sua alma e a sua mente continuam a mesma.

“A mulher que eu fui antes, que eu sou agora e que eu vou me tornar, não muda. Porque estamos falando de corpo. Mental e alma, eu continuo a mesma Jojo. O resultado vocês vão ver”, finalizou a funkeira.