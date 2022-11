Jojo Todynho fala mal da Globoplay em programa da Globo

A cantora é uma das apresentadoras do programa “Central da Copa”.

E a Jojo não tem papas na língua mesmo, nem quando isso pode lhe deixar em maus lençóis com uma das maiores rede de emissoras do mundo. Durante o programa “Central da Copa”, nesta quinta-feira(24) a cantora expôs uma falha na plataforma Globoplay, deixando o seu companheiro de programa, Alex Escobar, sem palavras.

De forma irônica, Jojo exclamou: “Comemorei quatro vezes”, se referindo ao delay que a plataforma digital da Globo estava apresentando durante o jogo.

Após deixar todos intrigados com seu comentário, Jojo explicou: “A televisão da Renata (onde Jojo assistiu o jogo), o auto falante queimou, ai eu botei o Globoplay na caixa de som. Ai ficava com delay. Já tinha acontecido o gol, e lá no Globoplay eram uns dez, cinco minutos depois que a gente comemorava”

Tentando melhorar a situação, sem graça, Escobar comentou: “Cinco também não, né, Jojo?”. Mas não adiantou a cantora insistiu em reafirmar a falha da plataforma. “Demorava! Quando falava: ‘Bateu na trave’, horas depois que o Galvão (Bueno) ia falar.”

Para finalizar o assunto a cantora brincou: “Mas foi bom, porque na minha cabeça foi quatro a zero”, sendo complementada pelo ex-jogador do Fluminense, Fred Guedes: “No jogo dela o Richarlison fez quatro gols”.