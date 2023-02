Jojo Todynho expõe relação com Lucas Souza antes de término: “Ficou a cara do Buzz Lightyear”

Cantora disse que as atitudes do militar eram de moleque e ela ainda disse que ele tinha a senha do seu celular

Olha ela! Não é de hoje que Jojo Todynho joga tudo na banca e não esconde nada dos seus seguidores. A cantora abriu uma live e contou detalhes sobre o fim do seu relacionamento com o militar Lucas Souza. Jojo ainda disse que colocou ele pra trabalhar e criticou a sua harmonização facial. “Lucas não faz harmonização facial! Foi lá e fez uma harmonização facial. Ficou a cara do Buzz Lightyear. Eu mesmo falei pra ele. Ficou horroroso. Não gostei!”, disparou Jojo. Ela ainda disse que ele contou para ela que todos no quartel estavam rindo dele, porque ele tinha um HB20 e ela uma Discovery. “Ele queria o quê? Que eu fosse na concessionária e desse uma BMW pra ele?”, disse. No final, a cantora ainda conta que pegou mensagens no celular do militar dele falando com Léo Dias e chegou a chamar o jornalista de amigo. Na época ele disse que se sentia em “cárcere privado” na relação com a musa.