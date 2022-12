Jojo Todynho dispensa convite para a “Farofa da Gkay”: “Estou solteira, mas não vou”

A cantora afirmou que quando estava casada era conservadora, mas que quando está solteira, é farofeira.

Enquanto alguns sonham e lutam para receber o convite para a famosa “Farofa da Gkay”, que acontecerá nos próximos dias 5, 6 e 7, na capital cearense, Fortaleza, a cantora e apresentadora Jojo Todynho recusa o convite para o aniversário de Gessica Kayane pelo segundo ano consecutivo.

No fim da tarde de ontem (30), a funkeira compartilhou em seus stories que havia recebido o saco de lixo preto, o qual embala o convite para a festa. “Olha o que chegou para mim, Farofa da Gkay. Arrasou. Obrigada pelo convite, me tirou do castigo do seu coração. Fico feliz!”

Apesar de ter demonstrado tamanha felicidade por ter sido novamente convidada para o evento, Jojo afirmou que não irá comparecer e explicou: “Agora estou solteira, pronta para a Farofa! Que delícia. Mas, infelizmente, não vou poder ir, pois estou trabalhando na Central [da Copa], da Globo. Estou feliz com o meu convite. Casada, eu sou conservadora. Solteira, farofeira. Agora eu virei farofeira.”

Na última edição da festa, que aconteceu no fim do ano passado, Jojo havia sido convidada, porém também negou que participaria do evento, alegando que não era um lugar apropriado para ela e para o seu ex-marido, Lucas Souza. “Não é ambiente para mim e nem para o meu marido. Tô fora, boa curtição pra quem vai, aproveita, se joga. Mas eu acho que casamento é algo sério para mim. Eu me conheço, então a gente evita.”