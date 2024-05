Jojo Todynho critica governo Lula e José de Abreu reage: “Vai sif*dê”

Eita! Após quase uma semana do caos que está acontecendo no Rio Grande do Sul a cantora e apresentadora Jojo Todynho resolveu se pronunciar sobre o assunto nas redes sociais. Contudo, ao invés de revelar o que ela vai fazer para ajudar as vítimas de toda essa tragédia, a cantora resolveu criticar o governo Lula por sua falta de atitude”.

“Vim aqui como ser humano convocar as autoridades, presidente da República, políticos e governantes para botar a cara e a mão na massa pelo Rio Grande do Sul. O povo brasileiro já está mobilizado mas cadê o poder público? Estão saqueando, abusando sexualmente de mulheres e crianças, a coisa está fora de controle. O povo brasileiro está dando uma lição de solidariedade, mas cadê o poder público?”, questionou Jojo em vídeo publicado em suas redes.

Porém, a sua manifestação não agradou nenhum pouquinho público que rebateu a cantora:

“Eu queria te ver dando esse chilique quando o Bolsonaro não queria comprar vacinas”, comentou um.

“Quem não está vendo o governo trabalhar são os bolsonaristas”, afirmou outro.

“Tá atrasada, gata, a Força Nacional já está lá. Mas, agora que você acordou pra situação, como vai ajudar?”, questionou um terceiro.

Mas, sem sombra de dúvidas, o comentário que mais chamou a atenção foi o do ator José de Abreu, que, conhecido por sem papas na língua dá suas opiniões políticas nas redes sociais, compartilhou o vídeo de Jojo e fez o seguinte comentário: “Vai sif*dê”.