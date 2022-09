Jojo Todynho corta laços com ex-empresário por cláusula abusiva

Dj Batata ficaria com 50% de tudo que ela recebesse, inclusive o prêmio da ‘Fazenda’

Meu Deus, que loucura! Jojo Todynho desfez os laços com seu antigo empresário DJ Batata. A musa contou que no contrato entre os dois existia uma cláusula abusiva que dizia que ele tinha direito a 50% de tudo que ela conquistava, inclusive do prêmio da ‘Fazenda’, chegando ao valor de R$750 mil.

“O meu contrato era de 50%, venceu em junho e eu não renovei. Na cabeça dele, ele acha que está certo, mas o mercado cobra 20%. Quando eu assinei, lá atrás, eu era vendedora no trem. É muito fácil pegar uma pessoa leiga e colocar 50%. Só depois eu fui saber que era errado. Eu tive que dividir o meu prêmio da Fazenda com ele porque ele me cobrou. A história vai muito além do que a gente imagina”, desabafou.

Pra cima da mami, não! A gata habla e corre atrás do que é seu por muito trabalho. Arrasa, Jojo!