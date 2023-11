Jojo Todynho chuta o balde e revela o real motivo de ter se separado de Lucas Souza: “Eu peguei conversas do Lucas com homens”

A cantora de funk afirma que seu casamento só acabou após ela descobrir que o ex-militar conversava com outros homens.

Genteee, após todo o barraco que o ex-marido da cantora Jojo Todynho, Lucas Souza, armou com Cezar Black, dentro do reality A Fazenda, a funkeira fez questão de ir até os seus stories para expor o ex-marido.

Chutando completamente o balde, Jojo finalmente revelou o real motivo de ter se separado do ex- militar. Segundo ela, a separação só aconteceu após ela descobrir conversas de Lucas com outros homens.

“Vou aproveitar para hablar de uma vez por todas. Vocês acordem para a vida e parem de ficar me perturbando. Meu casamento acabou com o Lucas porque eu peguei conversas do Lucas com homens”, revelou a cantora.

Continuando, ela conta como foi a reação de Lucas ao descobrir que ela já sabia de suas conversas com outros homens, afirmando que o atual participante de A Fazenda afirmou que a colocaria como homofóbica diante da internet.

“E, quando eu contei isso para ele, quando eu fui questionar, ele se descontrolou, como ele fez ontem com o Black e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet. Eu fiquei com medo porque eu falei: ‘como é que eu vou contar isso?'”, afirmou Jojo