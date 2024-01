Jojo Todynho celebra primeiro estágio em Direito

Quem te viu, quem te vê, hein Jojo? A cantora contou que está prestes a começar uma nova etapa de sua vida ao iniciar os estágios da faculdade. A artista esteve no Caldeirão e contou que está dando um novo passo rumo ao seu diploma na faculdade de Direito.

Animada, ela contou que vai estagiar com a juíza Tulla: “Fui pro terceiro semestre agora… futura doutora! E já começo agora a fazer estágio com a maravilhosa juíza doutora Tulla!”.

Ana Cristina, sua tia que também participou do programa e se emocionou ao falar do orgulho que sente da sobrinha. “Dá muito orgulho de tudo, de todo o contexto. Eu posso falar com propriedade porque acompanho tudo desde quando ela nasceu. Então ver toda a evolução até o patamar que ela está hoje… não tem como não se orgulhar”, declarou a tia.