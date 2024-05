Jojo Todynho assusta ao levar tombo durante correria: “Valeu a pena”

Jojo Todynho não deixou de se zoar pelo tombo que levou enquanto estava se arrumando para um date com um boy. A cantora usou suas redes sociais para dividir com seus seguidores as imagens da câmera de segurança instalada em seu quarto que pegaram ela escorregando e caindo no chão.

Apesar da câmera não ter filmado o momento do escorregão, é possível perceber o tombo de Jojo Todynho. “Jordana!”, reagiu a amiga da cantora, assustada com o ocorrido. Em seguida, Renata aparece caindo na risada ao notar que nada de grave havia acontecido.

“Quando o date avisa que está chegando e você nem banho tomou ainda…”, escreveu ela no vídeo compartilhado. Nos comentários, diversos amigos famosos e seguidores se divertiram com o momento inusitado da artista.

“Sou a Renata na vida…Primeiro vou rir, depois eu ajudo a levantar”, brincou uma internauta. “Você é a melhor, mostra a vida como ela é”, disse outra. “Quando está tudo bem e do nada você leva uma rasteira”, se divertiu uma terceira.

No registro publicado por Jojo, com a data do dia 2 de maio, ela aparece de roupão ao lado de sua amiga e nutricionista Renata Branco.