Ela conseguiu: Jojo Todynho aceita proposta de emprego de Ana Maria Braga

Depois de tanto pedir emprego no ‘Dança dos Famoso’, Jojo aceita proposta de emprego no ‘Mais Você’

Ao vivo e a cores, Ana Maria Braga surpreendeu Jojo Todinho no café da manhã desta sexta (01), ao oferecer uma vaga de emprego para a morena no ‘Mais Você’. Deu para ver a cara de espanto, que no final das contas, conseguiu o que tanto queria, ser uma contratada da Globo. Aloca!

Queria lhe fazer um convite ao vivo e a cores. Que tal se você fizesse um quadro desse no ‘Mais Você’, uma vez por mês posso te levar para outras cidades, outros bairros, você toparia?”, pergunta Ana Maria.

Jojo não esconde sua cara de espanto, mas aceita a proposta meio que sem espaço para dizer não: “Não peraí, você está me convidando para trabalhar com você? Gente…”.

A cara dela! Jojo é convidada por Ana Maria Braga para ter seu próprio quadro no 'Mais Você'.pic.twitter.com/CDk5s5LQTF — PAN (@forumpandlr) July 1, 2022

Teremos Jojo no ‘Mais Você’ e já estou ansiosa para ver o que vem por aí. Não perco um episódio sequer do furacão Todynho nas manhãs com a loira.