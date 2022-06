”Tô feliz que vou descansar. Tô livre”, dispara Jojo ao ser eliminada do ‘Dança dos Famosos’

Funkeira não deixou de ser verdadeira ao ser eliminada da competição de dança

Tragam todos os prêmios para a musa da verdade: Jojo Todynho. A gata foi eliminada do Dança dos Famosos e não deixou de falar que agora iria descansar, evidenciando que a competição não é brincadeira e os ensaios são cansativos. No final a gata ainda soltou um “Tô livre” para câmera, cadê o profissionalismo, Jordana?

“Muito momento que cheguei aqui triste, queria ir embora, mas eu estava pensando em você e seus filhos. Trabalhar com a dança não é fácil, não é estável, nossa amizade continua para sempre. Tô feliz que vou descansar, aleluia, graças a Deus”, disse Jojo.

Jojo Todynho você arrasou na dança e seu bom humor e carisma vai fazer falta.

O que eu acho? Não precisava ser tão apelativa e ninguém obrigou a senhora a participar do Dança dos Famosos. Além disso, a musa ainda pediu para ser colocada no BBB do ano que vem, demonstrando uma grande vontade de se manter na Globo (da forma que der). Vale lembrar que a musa já é contratada do grupo, em que ela apresenta um programa no Youtube para o Multishow.