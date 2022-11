Johnny Depp volta para o elenco de ‘Piratas do Caribe’

De acordo com o jornal ‘The Sun’ o ator retornará a dar vida ao personagem Capitão Jack Sparrow

Depois de cinco anos do seu último filme na franquia de sucesso ‘Piratas do Caribe’, Johnny Depp está de volta às telinhas. De acordo com o ‘The Sun’, o ator voltou para o elenco dos filmes e as filmagens de um novo filme com Jack Sparrow já começam a ser gravadas no começo do ano que vem, em fevereiro.

O lugar das gravações ainda corre sob segredo, porque o filme é um grande sucesso entre o público. “Está tudo em fase inicial e ainda não há nenhum diretor ligado ao projeto. Espera-se que ele faça um teste de filmagem no início de fevereiro, antes que a produção comece totalmente”, revelou uma fonte próxima da produção.

De acordo com a fonte, o filme também é tratado pelo nome de ‘A Day at the Sea’ (Um dia no Mar). Entre 2003 e 2017, a franquia arrecadou mais de R$ 22 bilhões ao redor do mundo, fazendo com que Depp faturasse R$ 1,2 bilhão.