Johnny Depp é encontrado inconsciente em hotel 

Amores, de acordo com o portal The Daily News Hungary, recentemente, o ator Johnny Depp teve que ser hospitalizado após ser encontrado inconsciente em uma hotel, na cidade de Budapeste, na Hungria. Segundo a publicação, o ator teria sido visto por alguns moradores da cidade bebendo e aparentemente indisposto.

Devido ao ocorrido, a banda em que o astro do cinema é guitarrista , a The Hollywood Vampires, que além de Depp é composta por Joe Perry, Alice Coopes e Tommy Henriksen, resolveu cancelar duas de suas apresentações, as quais seriam feitas na Europa, mais especificamente na Hungria e na Eslováquia.