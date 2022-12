John Mayer conta que toca guitarra pelado depois do sexo

Cantor ainda alertou que isso nunca deve ser feito antes do sexo, mas sempre depois e sentado na beirada da cama

Minha gente, esses famosos tem cada uma que só Deus. John Mayer, que pé conhecido por sua fama de mulherengo no meio artístico revelou que gosta de transar e depois do sexo tocar guitarra pelado na beirada da casa. Dá para acreditar? O cantor contou detalhes no podcast “Call Her Daddy”.

“Não, às vezes eu faço depois. Você nunca deve tocar guitarra para fazer sexo com alguém, mas tocar um pouco de guitarra nu depois é muito memorável. Com um pouco de barriga de fora, sentado no estilo indiano na beira da cama. É legal!”, disse.

John ainda disse que gosta de observar como as pessoas se dobram quando se sentam e acha fofo, mesmo que seja estranho.

Mayer ainda disse que não namora mais. “Namorar não é mais uma atividade codificada para mim, não é mais padronizado. Eu realmente não namoro, eu não acho que preciso, para ser honesto. Parei de beber há uns seis anos, então não tenho coragem líquida. Eu só tenho coragem seca”, contou.