Jogadora de vôlei, Maiara Basso alfineta Key Alves

A atleta questiona quem é a “galerinha do vôlei” que vai torcer por Key.

A melhor coisa do BBB é saber que, além das tretas internas, ele também gera e resgata tretas aqui de fora. Após a TV Globo anunciar a jogadora de vôlei mais seguida do mundo, Key Alves, irá participar desta edição do programa, algumas polêmicas com o nome da gata já vieram à tona e aparentemente ela não está entre as mais amadas dentro de suas colegas de profissão.

No início da noite de ontem (12), uma internauta publicou o seguinte twitte:

quem diria que a KEY ALVES iria juntar o mundinho volei e fazer geral torcer por ela em kkkkkkkkk — andressa do Podset 🍬 (@comentandressa) January 12, 2023

Porém o que realmente chamou a atenção foi a resposta que a jogadora de vôlei Maiara Basso, do Barueri, deu a internauta.

No twitte inicial Maiara respondeu a internauta com a seguinte pergunta: “Quem?”. Sem ter entendido a alfinetada que a atleta estava dando na BBB23, atenciosamente a internauta explicou para Maiara sobre quem ela estava falando.

a Key, libero reserva do osasco kkkkkkkkk — andressa do Podset 🍬 (@comentandressa) January 13, 2023

Porém, logo em seguida a jogadora explicou o que ela quis dizer.